Venemaa püstitas Norra piirile Ukraina sõda ülistava monumendi

Kui enamik Teise maailmasõja monumente Murmanskis mälestavad sõjas langenuid, siis Ukraina sõja monument paistab silma sellega, et ülistatakse just sõda ja lahinguid, mitte ei mälestata sõjategevuses langenuid, vahendab Barents Observer.

Monument koosneb kolmest plaadist, mis on laotud punastest telliskividest seinale ning igal plaadil on pealiskiri. Ülemisel plaadil on kirjas: «Monument on pühendatud nende auks, kes võitlesid fašismi, natsismi ning terrorismiga.»