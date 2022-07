Holokaustis ellujäänud taunisid Orbáni rassistlikke kommentaare

Kõnet «idiootseks ja ohtlikuks» nimetanud Rahvusvaheline Auschwitzi Komitee kutsus Euroopa Liitu jätkama ühenduse distantseerimist «Orbáni rassistlikest allhoovustest ning tegema selgeks kogu maailmale, et härra Orbánil ei ole Euroopas tulevikku».

Varasemaltki korduvalt oma sisserändajate vastaste hoiakute poolest silma paistnud Orbán on sarnaseid avaldusi teinud ka varem, ent ta pole kasutanud ungarikeelset sõna «rassi» tähistamiseks, ütlevad asjatundjad.

Valitsuse pressiesindaja Zoltán Kovács ütles, et Orbáni kõnet on vääriti tõlgendanud need, kes selgelt ei mõista vahet erinevate rahvusrühmade segunemisel, kes kõik pärinevad judeo-kristlikust kultuurisfäärist ja inimeste segunemisel erinevatest tsivilisatsioonidest.