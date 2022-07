Suur sula Alpides tekitas Šveitsi ja Itaalia vahel piirivaidluse

Piiriks on seni olnud veelahe – paik, kust sulavesi jookseb mööda mäekülge alla. Theoduli liustiku taandumine tähendab aga, et veelahe on tasapisi nihkunud Testa Grigia mäetipu lähistel 3480 meetri kõrgusel asuva Rifugio Guide del Cervino peatuspaiga poole ning kulgeb nüüd juba päris hoone alt läbi.