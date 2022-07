USA kutsus Ukrainat valima kiiresti uue peaprokuröri

«Peaprokuröri sõltumatus ja erapooletus on eluliselt tähtis,» ütles ta.

Price lisas, et võitlus korruptsiooni vastu, mis on olnud Ukrainas pikka aega mure allikaks, on eluliselt tähtis nüüd, mil riik taotleb Euroopa Liidu liikmesust.