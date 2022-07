Prantsusmaal on juuli kujunemas mõõtmisajaloo kõige kuivemaks

Keskmiselt on riigis 1.-25. juulil olnud vaid kaheksa millimeetrit sademeid, võrreldes 16 millimeetriga aastal 2020, mis oli senine antirekord, ütles ta.

«Oleme väga keerulises olukorras, ehkki oleme alles juuli lõpus,» lausus ta, märkides, et pinnaseniiskus on rekordmadal ja puud kaotavad enneaegselt lehti.

Põllumehed on teatanud raskustest karjade söötmisel, kuna rohumaad on kuivad, Prantsusmaa loode- ja kaguosas on niisutamine veenappuse tõttu keelatud.