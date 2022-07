ÜLEVAADE ⟩ Justiitsministeerium võttis Trumpi luubi alla

Fakt, et justiitsministeerium on asunud üle kuulama tunnistajaid seoses ekspresident Donald Trumpi katsetega mõjutada võimule jäämiseks presidendivalimiste protsessi, ei tähenda, et tema suhtes on alustatud kriminaaljuurdlus. Küll aga näitavad märgid, et see ei ole välistatud.