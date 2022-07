Leedus on välisturistide voog vähenenud 70 protsenti, osalt sõja tõttu

«Meil on selliseid märke, et välisturistide voog on langenud ligi 70 protsenti. Suvel on raske kõiki numbreid lõpuni hinnata, selleks tuleb oodata sügiseni, siis on näha tegelik pilt,» ütles minister ringhäälingule.

Kairys möönis, et olukorda võis mõjutada ebakindlustunne, mis on tingitud Leedu naaberriigi Venemaa rünnakust Ukraina vastu ja selle retoorikast.

COVID-19 pandeemia näidas ministri sõnul juba, et kultuurivaldkond, eriti muuseumid, ei saa enam «elada mälestustes», vaid peab ümber suunistuma, kohanedes uue tegelikkusega.

«Tõenäoliselt on rohkem õnne neil, kes lihtsalt lepivad selle uue tegelikkusega. Sest nii COVID-19-l kui ka sõjal on oma tagajärjed,» ütles Kairys.

Ministri sõnul soovib Leedu levitada oma rahvuskultuuri väljaspool riiki, et see oleks rahvusvahelisel tasemel kuuldav ning sellise tegevuse üheks näiteks on 2024. aastal Leedu kultuurihooaja väljakuulutamine Prantsusmaal.

Kairyse sõnul peaks tuleva aasta juunis Vilniuses toimuv NATO tippkohtumine tõstma turistide turvatunnet.

«Need on teemad, mis levitavad sõnumit, et Leedus on ohutu,» põhjendas ta.

24. veebruaril alustas Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse, mille lääs jõuliselt hukka mõistis. Sõda on põhjustanud tuhandete hukkumise ja sundinud miljoneid ukrainlasi oma kodudest lahkuma.