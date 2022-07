Rupšys: Saksa brigaadi sõjaväelased paigutatakse Leetu septembriks

Kindralleitnandi sõnul on praegu otsustamisel, kuhu nad paigutada, kas Jonava rajooni Ruklasse või Vilniusele lähemale.

«Arvan, et selle kuu jooksul (augustis - BNS) tehakse lõplik otsus, kas see paigutatakse Ruklasse või kuhugi Vilniusele lähemale,» ütles kaitseväe juhataja ajakirjanikele Klaipėdas.

«Tõsiasi on see, et mingi osa ette nihutatud osisest saame siia septembriks, kuid lõpp-punktiga peame veel veidi ootama, sest praegu peetakse kohtumisi kõrgemal sõjalisel tasemel,» lisas ta.