Mehhikos on põua tõttu joogivesi otsas ning inimesed karastusjoogitootjate peale marus

Enamik veoautosid ei kanna joogivett – mõnikord on vesi pruun või selles on putukaid. Vega Moralesil on kaks 20-liitrist ämbrit, mida ta iga päev täidab. «Ma ei taha jõuda selleni, et me ei saa tualetti loputada. Siis hakkaksin end väga vastikult tundma,» ütleb ta. «Lapsed ei mõista olukorda ning neile on see kõige raskem,» rõhutas ta.