Nausėda Kiievis: Leedu toetab Ukrainat kuni võiduni

«Leedu püüab ka selle nimel, et Venemaa riik ja Ukrainas sõjakuritegude, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumiste eest vastutavad isikud saaksid vastutusele võetud. Hoolimatud rünnakud relvastamata tsiviilisikute, laste, tsiviilobjektide - koolide, lasteaedade, haiglate vastu ei saa karistamata jääda. Usun, et õiglus võidab,» ütles Nausėda.

«Leedu kogemus näitab, et Euroopaga eduka lõimumise peamiseks tingimuseks on lai poliitiline konsensus. On väga tähtis, et see säte kirjutataks ka Ukraina põhiseadusesse. Aitame Ukrainal selle raske tee läbida,» lubas riigipea.