«Ma pole reetur.» Kuidas Ukraina mehed riigist lahkumise keelust mööda hiilivad

​Enne sõja puhkemist oli Anton Ukrainas ärimees. Sõja puhkemisel 24. veebruaril sõitis ta koos naise ja kahe lapsega piiri äärde, et peale tungivate Vene vägede eest pääseda. Kui tavaliselt võttis selline reis aega paar tundi, siis tol päeval läks Antonil koos perega aega pea terve päev, et piirile jõuda.

Teel olles aga andis president Volodõmõr Zelenskõi käsu, mille kohaselt meestel vanuses 18-60 on keelatud riigist lahkuda. See tähendas, et kuigi Antoni naine ja kaks last võisid edasi minna Euroopa Liitu, pidi tema ise maha jääma. Olles pere ära saatnud, asus Anton otsima võimalusi, kuidas perega taasühineda.