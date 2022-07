Kokkuleppele vaatamata ei kiirusta laevad Ukraina vilja eksportima

Põhjus on lihtne: Must meri on endiselt täis plahvatusohtlikke miine ning raketirünnakuga sadamalinnale Odessale demonstreeris Venemaa, et Moskva jaoks pole kokkuleppest kinnipidamine kuigi püha. See paneb laevaomanikud keerulisse olukorda, paljud neist arvavad, et kokkuleppe vettpidavus ei ole tagatud ning viljavedu on endiselt ohtlik nii laevadele kui ka nende meeskondadele, kirjutab portaal Euronews.