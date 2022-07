Berliin kustutab energiasäästuks monumentide valgustuse

Berliinis on umbes 200 hoonet ja rajatist, mis jäävad ööseks pimedusse, seal hulgas punastest tellistest linnavalitsuse hoone, riigiooper ja Charlottenburgi palee, ütlesid ametnikud sel nädalal.

«Arvestades sõda Ukraina vastu ja energiapoliitika ähvardusi Venemaalt, on oluline, et me oleksime võimalikult hoolsad oma energiaga,» ütles linna kõrgeim keskkonnaalane ametnik Bettina Jarasch eile.