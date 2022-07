ÜLEVAADE ⟩ Soome eelistab jätta Vene kodanike reiside piiramise Brüsseli otsustada

Puhkusel viibivat sotsist peaministrit Sanna Marinit asendava parteikaaslase, pereminister Aki Lindéni sõnul hindavad riigi diplomaatilised esindused Vene kodanikelt saabuvaid viisataotlusi juba praegu rangemalt, et heita kõrvale need, kes tahavad Soomet kasutada vaid transiitmaana.

«Moskva üksuses lükatakse isegi pooled taotlustest tagasi just seetõttu, et on olnud tõendeid, et Soomet kasutatakse vaid vaheetapina. Tegelikult on päris palju juba tehtud,» rõhutas ta üleeile telekanaliga MTV 3 vesteldes, kuid möönis, et olukord tekitab ikkagi nördimust. «Loomulikult teeb soomlasi ja teisigi murelikuks moraalne pool, sest Venemaa peab Ukrainas kohutavat sõda ja siis käitutakse, nagu poleks midagi juhtunud ja tullakse siia turistina, käiakse meie kauplustes ja puhkusel.»