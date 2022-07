Biden tervitas Balti riike suhete 100. aastapäeva puhul

Vastavasisuline avaldus ilmus Valge Maja internetiküljel.

«Täna tähistame 100 aastat katkematutest diplomaatilistest suhetest USA ja meie kolme Balti liitlase – Eesti, Läti ja Leedu – vahel. Läbi sajandi kestnud võitluse ja vabaduse tagasinõudmise on USA alati seisnud nende kolme riigi seaduslike valitsuste kõrval,» rääkis Biden.

«Kui Nõukogude Liidu väed 1940. aastal Balti riigid jõuga okupeerisid, siis andis meie välisministeerium välja Wellesi deklaratsiooni. See kinnitas Ühendriikide üldtuntud poliitikat, et me usume suveräänsusse, enesemääramisõigusse ja territoriaalsesse terviklikkusesse ning oleme vastu röövellikele tegevustele, mida tehakse ähvarduste või jõuga. Rohkem kui 60 aastat hiljem, kui ma olin senaator, siis tervitas USA Balti riike uhkusega juba NATO liitlastena. Oleme igal sammul jäänud vankumatuks oma pühendumuses nende vabadusele ja suveräänsusele,» jätkas USA president.

Biden tõi välja, et taaskord on Euroopa suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus rünnaku all.

«Kuna Euroopa suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus on taas rünnaku all, siis oleme ühinenud oma liitlaste ja partneritega, et kaitsta vabadust, demokraatiat ja julgeolekut. USA seisab õlg õla kõrval Eesti, Läti ja Leeduga, et astuda vastu Venemaa jõhkrale ja provotseerimata sõjale Ukraina vastu ning võtta Venemaa vastutusele. Vähesed teavad paremini, mis on kaalul. Ja liitlastena jätkame Euroopa julgeoleku tugevdamist ja kaitseme iga tolli NATO territooriumil,» rääkis president.