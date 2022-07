Zürichi loomaaias suri kuu aja jooksul kolmas elevandivasikas herpesesse

«Kolmanda elevandi kaotamine selle hirmsa viiruse tõttu nii lühikese aja jooksul on Zürichi loomaaia jaoks traagiline kaotus,» ütles loomaaia direktor Severin Dressen. «Meie kui loomaaia jaoks on eriti masendav olukord, kus me oleme võimetud viiruse vastu, vaatamata parimale veterinaarravile, mida pakub Zürichi ülikooli loomakliinik,» jätkas Dressen.