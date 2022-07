Lavrov väitis, et kuulaks Blinkeni vangide vahetuse ja viljaekspordi küsimuses ära

«Palusime USA-l selgitada küsimusi, mida nad tahavad arutada. Me ei ole veel vastust saanud, kuid ilmselt on nad sel teemal juba meedias sõna võtnud,» ütles Lavrov Taškendis ajakirjanikele.

«Kui räägime Venemaal ja USAs kinnipeetavate isikute vahetusest..., siis oleme välisministeeriumi nimel juba kommenteerinud, et seda teemat arutati rohkem kui aasta tagasi presidentide Vladimir Putini ja Joe Bideni Genfi kohtumisel 2021. aasta juunis. Nad leppisid seal kokku volitada nende küsimustega tegelema pädevad isikud ja välisministeerium ei kuulu nende hulka. Sellegipoolest ma kuulaks ära, mis tal öelda on,» lausus Lavrov.

«Kui räägime Venemaa teraviljast, siis need on Ameerika sanktsioonid, mis takistasid allkirjastatud lepingute täielikku täitmist, piirangute tõttu Venemaa laevadele, millel on keelatud siseneda hulka sadamatesse [..], eksportlasti peale võtta, mis tahes Venemaa meretranspordi kindlustustariifide paisumise tõttu, sanktsioonipiirangutele viidates suurendati tariife neli korda,» seletas Lavrov.