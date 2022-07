Varssavi: piiritara on rändesurvet Valgevenest märgatavalt vähendanud

Aseminister märkis, et Leedu piiril on praegu suurem surve.

«Leedulased peaksid tõkke ehituse lõpetama sügisel, aga see ei ole nii võimas kui Poola oma. Leedul on oluliselt vähem vahendeid kui Poolal ja selle piir on palju pikem. Neil on Valgevene piiri üle 500 km-i,» lisas Wąsik.