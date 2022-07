Hongkongi aktiviste ootab õõnestamise eest vangistus

Kõige viimati kritiseeris seadust rahvusvahelisel areenil läinud nädalal ÜRO inimõiguskomisjon, mis märkis, et see on liiga laiaulatuslik ja selle rakendamine meelevaldne.

Hiina ja Hongkongi võimud on kriitika seaduse suhtes tagasi lükanud ja öelnud, et see on alusetu.