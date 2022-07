Hispaania teatas Euroopa esimesest ahvirõugete surmajuhtumist

Kokku 3750 ahvirõugetega patsiendi juhtumist on 120 haiglasse saadetud ehk 3,2 protsenti kõigist juhtudes ning üks patsient on surnud, teatas Hispaania tervishoiuministeerium.

Hispaania on üks suurima ahvirõugete juhtumite arvuga riike maailmas, ministeeriumi andmetel on riigis viiruse saanud kokku 4298 inimest, märkis ministeerium.

Maailma Terviseorganistatsioon (WHO) kuulutas eelmisel laupäeval ahvirõugete puhangu ülemaailmseks tervisehädaolukorraks.

Ülemaailmne rahvatervisealane hädaolukord on kõrgeim häire, mille WHO saab anda.

WHO kohaselt on väljaspool Aafrikat registreeritud alates maikuust enam kui 18 000 juhtumit.

Kokku on teateid tulnud 78 riigist, juhtumeist umbes 70 protsenti on avastatud Euroopast ja 25 protsenti Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus kolmapäeval.