EL mõistis hukka Vene terroriakti ja võtab sõjaroimarid vastutusele

Ukraina pool eitas Moskva väiteid ja ütles, et tegemist on Vene sõjaväelaste korraldatud jultunud rünnakuga.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikovi sõnul on tegu Genfi konventsiooni rikkumisega.

«Venemaa-poolne Olenivka koloonia pommitamine on Ukraina Katõn. Ukraina sõjavangide piinamine ja tapmine on Genfi konventsiooni rikkumine. Venemaa on lepitamatu terroririik, mis tuleb lahinguväljal lüüa,» vahendas Ukraina portaal Unian reede õhtul Reznikovi Twitteris öeldud sõnu.