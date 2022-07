USA kohtunik: Liibüa sõjapealik Haftar peab ohvrite omastele hüvitist maksma

Virginia osariigi föderaalkohtunik ütles, et Haftar, kes elas selles USA osariigis enne naasmist Liibüasse, ei ole teinud kohtuga koostööd ja peab maksma peredele kompensatsiooni.

Haftar, kellel on USA ja Liibüa topeltkodakondsus ning kelle nime kirjapilt on Ameerika kohtudokumentides Hifter, saab otsuse vaidlustada. Samuti tuleb korraldada veel kuulamisi, et määrata kindlaks hüvitiste suurus.