«3750 patsiendist 120 on hospitaliseeritud ja kaks on surnud,» teatas Hispaania tervishoiuministeerium, täpsustamata, millal teine surmajuhtum aset leidis.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa esindus ütles täna, et ahvirõugetega seotud surmajuhtumeid võib oodata edaspidigi, rõhutades samas, et rasked tüsistused on endiselt haruldased.