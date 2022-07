Ukraina taunis Vene diplomaatide üleskutset Azovi võitlejad üles puua

«Venemaa on terroristlik riik. 21. sajandil saavad ainult metslased ja terroristid diplomaatilisel tasandil rääkida sellest, et inimesed väärivad poomise teel hukkamist. Venemaa on terrorismi riiklik sponsor,» kirjutas Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak sõnumirakenduses Telegram.