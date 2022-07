Nepali tiigripopulatsioon on jõupingutuste varal peaaegu kolmekordistunud

Metsade hävitamine, inimeste sissetung elupaikadesse ja salaküttimine on laastanud tiigripopulatsioone kogu Aasias.

Nepal ja veel 12 riiki kirjutasid 2010. aastal alla kohustusele, et käesolevaks aastaks tuleb tiigrite arv kahekordistada.

Nepal on siiski ainus riik, mis on suutnud endale võetud kohustuse täita. 2022. aastal loendati 355 tiigrit, kui 2009. aastal oli neid vaid 121.

Looduseksperdid kammisid läbi tuhandeid pilte, et tuvastada üksikud loomad nende ainulaadsete triipude järgi.

Ehkki Nepal on kiskjate kaitsmise eest pälvinud rahvusvahelist tunnustust, on sellel siiski ka negatiivne mõju kogukondadele, kes elavad kiskjate elupaikade läheduses.

Maailma Looduse Fond ja Globaalne Tiigrifoorum teatasid 2016. aastal, et kava on toonud edu ja Nepali tiigripopulatsioon kasvas esmakordselt enam kui sajandi jooksul.