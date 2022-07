ÜLEVAADE ⟩ Briti leiboristid on töölisklassi toetust kaotamas

Leiboristide liider Keir Starmer käsitleb järgmisi üldvalimisi võitlusena majanduse eest ning viimasel parteikonverentsil lubas, et plaanitava valitsuse prioriteetideks on «kasv, kasv ja kasv», peegeldades Tony Blairi 1996. aasta lubadust, pidades esmatähtsaks «haridust, haridust ja haridust.»

Starmer ja varivalitsuse rahandusminister Rachel Reeves on tekitanud parteisisese lõhestumise ennekõike sellega, et on vihjanud, nagu oleks leiboristid loobunud Tööpartei ühest traditsioonilisest valimislubadusest võtta raudtee, vee- ja energiavarustus tagasi riigi omandusse.