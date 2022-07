Igor Eidman: Putini lähikond on N. Liidu taastamise ideest pöördes, aga see viib hävinguni

Putinit ja kogu Venemaa võimueliiti on kombeks võtta ideetute sulide ning varaste kambana. Oleks suurepärane, kui see vaid nii oleks. See päästaks nende agressiivsete sõdade mitmete tuhandete ohvrite elusid. Samas pole nad kahjuks pelgalt tavapärased sulid. Nad on maniakaalsest ideest pöörata ajalugu tagasi seestunud.

Neil päevil Šoigu, rääkides uue Jeltsini Venemaa relvastatud sekkumise esimesest kogemusest teiste postsovetlike riikide (Gruusia Lõuna-Osseetia konfliktis 1992. aastal) asjadesse, teatas: «Me olime täiesti veendunud, et see kõik on ajutine ja meie riik saab taas suureks ja tugevaks, et jälle saab olema Nõukogude Liit ja et keegi ei lahku.» Tegu on väga väärtusliku ülestunnistusega, mis seletab Putini, tema kaaskonna ja kogu Venemaa valitseva eliidi psühholoogiat. Nad pole kunagi leppinud, isegi 1990. aastatel, Nõukogude impeeriumi kokkuvarisemisega, pidasid seda ajutiseks arusaamatuseks ja valmistusid olnu tagasi pööramiseks esimesel võimalusel.

Niipea, kui nad otsustasid, et on kogunud piisavalt ressursse oma poliitilis-nekrofiilsete fantaasiate elluviimiseks, alustasid nad suurt sõda, et oma noorusaegset impeeriumit taastada. Kuid nagu tuntud laulus öeldakse: aega pole võimalik tagasi pöörata. Katse elustada NSV Liidu ammu mädanenud surnukeha ei saa lõppeda millegi muu kui saatusliku ebaõnnestumisega.

Ja nad hakkavad selle lähenemist juba tunnetama. Lavrov ütles hiljuti, et Lääne relvatarned Ukrainale «ainult pikendavad Kiievi režiimi agooniat» .

Tegu on tüüpilise freudistliku ülekandega. Agooni käes vaevlev rääkiv hobune kannab omaenda olukorra Ukrainale üle. NSV Liidu laibaga kopuleerida püüdev Putini režiim mürgitus selle laibamürgist ja on juba agoonias.

See agoonia võib kesta mõnda aega, kuid selle lõppu pole võimalik ära hoida.