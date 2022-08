Sotsiaalkindlustusamet avab täna ukrainakeelse nõustamisliini

«Sõjatrauma on pikaajalise mõjuga kogemus, mis ei lõpe turvalisse keskkonda jõudmisega. Sõjatrauma võib põhjustada erinevaid vaimse tervise häireid, mis takistavad uue keskkonnaga kohanemist ja iseseisvat toimetulekut,» sõnas kaugnõustamisteenuse juht Karmel Tall, lisades, et ukrainakeelse kriisitelefoni ja videonõustamise võimalusega soovitakse panustada tõsisemate vaimse tervise murede ennetamisse ja toetada sõjapõgenike iseseisvat toimetulekut.

Ukraina teemadel pöördujate arv on Talli sõnul küll ajas vähenenud, kuid kõned on läinud sisult keerukamaks. «Kui mõni kuu tagasi helistati kriisitelefonile valdavalt selleks, et küsida infot, siis nüüd on peamisteks murekohtadeks psühhosotsiaalse esmaabi vajadus, ärevus ja hirm, meeleoluhäired ning eluasemega seotud teemad. Lisaks on sõjapõgenikud ise väljendanud soovi saada toetust oma emakeeles.»