Endine USA kaitseväe juhataja: kui Putinit ei peatata, on Baltikum järgmine

«Euroopa jaoks on tegemist eksistentsiaalse küsimusega, Soome ja Rootsi kiire NATO-ga ühinemise soov tõendab seda. Usun, et Putin endiselt tahab kogu Ukrainat ja ta jätkab oma võitlust vastavalt. Arvan, et Putinil on raskusi arusaamisega, mis lahinguväljal toimub ja kui halvasti ta vägi hakkama saab, aga venelased on praegu paremad kui nad olid varasemalt,» rääkis Mullen.

Kui Putinit Ukrainas ei peatata, siis on admirall Mulleni hinnangul Balti riigid järgmised. «Peame olema valmis pikaks võitluseks ja tagama, et Venemaa ei teeks seda uuesti.»

Saatejuht küsis kindralilt ka Venemaa viljablokaadi kohta ning viitas endise NATO kõrgeima väejuhataja admiral Stavridise ettepanekule, et NATO ja Ameerika Ühendriigid avaksid Odessa meretee otsest jõudu kasutamata. Mulleni sõnul on imekspandav, et Ühendriigid pole sõjalaevu Mustal merel turvalise koridori loomiseks juba kasutanud. «See on tehtav ja mida kauem sellega viivitame, seda raskem on seda teha,» ütles admiral Mullen.