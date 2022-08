Kõrgete elektrihindade vastasel protestidel LAV-is lasti maha üks protestija

«Me oleme registreerinud tulistamise juhtumi [..] politsei poolt ja meie uurijad on sündmuskohal,» ütles sõltumatu politsei juurdlusdirektoraadi (IPID) pressiesindaja Lizzy Suping AFP-le.

Lõuna-Aafrikas, kus on üks maailma kõrgeimatest tööpuudustest ja kuritegevuse määradest, esineb regulaarselt proteste kehvade teenuste pärast.

Viimane protestiaktsioon leidis aset pärast seda, kui Lõuna Aafrika Vabariigi endine president Thabo Mbeki hoiatas, et riigis võib üha kasvava rahulolematuse tõttu puhkeda araabia kevade sarnane ülestõus.

Mbeki süüdistas eelmisel kuul oma järeltulijat Cyril Ramaphosat selles, et ta ei ole suutnud täita oma lubadusi võidelda laialt levinud vaesuse, ebavõrdsuse ja tööpuuduse vastu. Riigis on üle 34,5 protsendi inimestest töötud ning seejuures on noorte tööpuudus peaaegu 64 protsenti.