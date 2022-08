Biden ärgitas Venemaad ja Hiinat tuumarelvastuskontrolli kõnelustele

USA liider kordas avalduses oma administratsiooni valmisolekut kiiresti läbi rääkida relvastuskontrollisüsteemi üle mis asendaks mandritevahelisi tuumajõude piiravat Uus START lepet, kui see 2026. aastal aegub.

«Venemaa peaks näitama, et on valmis jätkama tööd tuumarelvastuse kontrolli kallal,» ütles Biden.

«Kuid läbirääkimisteks on vaja teotahtelist partnerit, kes tegutseks heas usus,» seisis avalduses. «Venemaa jõhker ja provotseerimata agressioon Ukrainas on lõhkunud rahu Euroopas ja kujutab endast rünnakut rahvusvahelise korra põhitõdede vastu,» lisas Biden.

Pöördudes Hiina poole, kes on tugevdanud oma märksa väiksemat tuumaarsenali, ütles Biden, et sel kommunistlikul riigil on ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena kohustus osaleda kõnelustel, mis vähendavad valearvestuste ohtu ja leevendavad destabiliseerivat sõjalist dünaamikat.