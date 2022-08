ÜRO juht: inimkond on ühe valearvestuse kaugusel tuumahävingust

«Meil on seni erakordselt vedanud. Kuid õnn ei ole strateegia. See pole ka kaitsekilp geopoliitiliste pingete eest, mis keevad üle tuumakonfliktiks,» ütles Guterres tuumarelva leviku tõkestamise lepingusse kuuluvate riikide konverentsi alguses.

«Täna on inimkond vaid ühe valestimõistmise, ühe valearvestuse kaugusel tuumahävingust,» ütles ta, kutsudes riike üles suunama inimkonda uuele rajale tuumarelvavaba maailma suunas.

ÜRO peakorteris New Yorgis peetud kohtumist on alates 2020. aastast COVID-19 pandeemia tõttu mitu korda edasi lükatud. Üritus kestab 26. augustini.

Guterres ütles, et konverents on võimalus kindlustada lepingut ja kohandada seda meid ümbritseva murettekitava maailma jaoks, viidates Venemaa sõjale Ukrainas ning pingetele Korea poolsaarel ja Lähis-Idas.

«Tuumarelvade kõrvaldamine on ainus garantii, et neid kunagi ei kasutata,» lausus peasekretär, lisades, et külastab 6. augustil Hiroshimat, Jaapani linna, millele sel päeval 1945. aastal heideti aatompomm.