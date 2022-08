INTERVJUU ⟩ «Venemaal ei ole Serbias ja Kosovos inimesi, et sõda korraldada»

Balkanil on olukord taas teravnenud. Rus.Postimees uuris sõltumatu Carnegie uurimiskeskuse Balkani eksperdilt Maksim Samorukovilt, milline on praeguse eskalatsiooni taust ja kui palju see ähvardab vana uue sõjaga Euroopas, kus Ukrainas on juba niigi käimas laiaulatuslik sõda.