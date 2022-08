Kohalik vaade ⟩ Pelgalt rahasüstist jääb Bundeswehrile väheks

Samuti pole piisavalt sõidukeid õppuste jaoks, mis tõi kaasa vahejuhtumi, kus sõjavägi pidi teesklema, et minibuss on soomustatud jalaväesõiduk. Nimekiri on lõputu. Paistab, et Saksa relvajõud peaksid kaitsma riiki mitte relvade, vaid vastases haletsuse tekitamisega.