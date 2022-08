BLOGI ⟩ 161. sõjapäev Ukrainas: Hersoni oblastis on vabastatud 53 asulat, Donbassis valitseb põrgu

Vaade Slovjanski linnale Donetski oblastis 29. juulil. Linn on langenud ägeda Vene suurtükitule alla. Praegu on tegu ühe suurima Ukraina vägede kontrolli all oleva linnaga Donbassis.