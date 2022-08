Swiss Re: loodusõnnetuste kahju oli aasta esimeses pooles 72 miljardit dollarit

«Kliimamuutuse mõju on silmnähtav sagenevates äärmuslikes ilmastikunähtustes, nagu enneolematud üleujutused Austraalias ja Lõuna-Aafrikas,» ütles Swiss Re katastroofiohtude osakonna juht Martin Bertogg.

Zürichis baseeruv kontsern, mis tegutseb kindlustusfirmade kindlustajana, märkis, et majanduskahju vedasid ka talve- ja äikesetormid USA-s ja Euroopas.

«See kinnitab viimasel viiel aastal nähtud trendi, et teisesed ohud veavad kindlustatud kahju igas maailma otsas,» ütles Bertogg. «Erinevalt orkaanidest ja maavärinatest, on need ohud üldlevinud ja neid süvendab kiire linnastumine eriti haavatavates piirkondades.»