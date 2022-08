ÜK peaministrikandidaat Truss pälvis Šoti iseseisvuslaste viha

«Ma arvan, et parim, mida Nicola Sturgeoniga teha, on teda ignoreerida,» ütles Truss esmaspäeva õhtul tooride kogunemisel, pälvides erakonnakaaslaste aplusi ja rõõmuhõisked.

«Arvan, et Liz Truss on ühe tobeda kaalutlemata sõnavõtuga põhimõtteliselt õõnestanud argumenti, mida ta esitab: et Šotimaad saab Ühendkuningriigi osana kuidagi õiglaselt ja hästi kohelda.»

Kui moderaator märkis, et SNP-l on demokraatlik mandaat Šotimaad valitseda, ütles Truss, et Sturgeonil on «tähelepanuvajadus».