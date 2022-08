Läti seimikomisjon tunnistas Venemaa terrorismi toetavaks riigiks

Väliskomisjoni esimees Richard Kols ütles BNS-ile, et komisjoni avaldus «Venemaa sihipäraste sõjaliste löökide kohta Ukraina tsiviilelanike ja avaliku ruumi vastu» kutsub teisi sarnaselt mõtlevaid maid tunnistama, et Venemaa on riik, mis toetab terrorismi.