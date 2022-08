Hiina suursaadik ÜROs Zhang Jun nimetas Pelosi visiiti ohtlikuks ja ütles, et see «saadab Taiwani separatistlikele elementidele väga vale signaali».

«Rahvavabastusarmee ei istu käed rüpes,» lisas eile Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian. «Kui esindajatekoja spiiker, olles USA valitsuse kõrgeim isik, lendab USA sõjaväelennukiga provokatiivsele visiidile Taiwani piirkonda, ei ole see kindlasti mitteametlik külastus,» ütles Lijian, lisades, et Pekingi vastumeetmed on sellisele kohusetundetule käitumisele vastuseks õigustatud.