Hiina lubas alustada Taiwani ümbruses lahingmoonaga õppusi

Idarinde väejuhatus on üks viiest PLA ühendatud väejuhatusest, millel on jurisdiktsioon Hiina idaranniku provintside Fujiani ja Zhejiangi üle, mis paiknevad otse üle Taiwani väina Mandri-Hiina poolel.

«Hiina Rahvavabastusarmee on kõrgendatud valmisolekus ning käivitab rea sihitud sõjalisi operatsioone, et sellele vastu seista, kaitsta otsustavalt riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning tõkestada otsustavalt väline sekkumine ja Taiwani iseseisvumise separatistlikud katsed,» ütles sõjaväe pressiesindaja Wu Qian visiiti hukka mõistes.

Presidentuuri hierarhias kohe asepresidendi järel paiknev Pelosi kui esindajatekoja spiiker on kõrgeim USA ametivõimude esindaja, kes Taiwani on viimase 25 aasta jooksul külastanud. Peking on väljendanud selgesõnaliselt, et võtab tema kohalviibimist suure provokatsioonina, mis viib kogu regiooni viimse piirini.