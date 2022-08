President Tsai: Taiwan ei tagane sõjaliste ähvarduste ees

«Seistes silmitsi tahtlikult kõrgendatud sõjaliste ohtudega, Taiwan ei tagane. Me jätkame demokraatia kaitseliini hoidmist,» ütles Tsai Taipeis Pelosiga kohtudes.

USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles kolmapäeval, et tema juhitud delegatsiooni visiit Taiwanile, mis põhjustas Hiina maruvihase reaktsiooni, näitas üles toetust saarele.

«Täna tuli meie delegatsioon Taiwanile, et teha ühemõtteliselt selgeks, et me ei loobu oma pühendumisest Taiwanile ja oleme uhked oma püsiva sõpruse üle,» rääkis Pelosi kohtumisel Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga.