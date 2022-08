Sõda on löönud Ukraina oligarhide mõjuvõimu kõikuma

Venemaa agressioonisõda, mis on kestnud juba pea kuus kuud, on muutnud Ukrainas valitsevaid võimustruktuure. Ukraina President Volodõmõr Zelenskõi on populaarsem kui kunagi varem ning riigi oligarhide, kes on pikalt Ukraina elu, majandust ning poliitikat mõjutanud, mõjuvõim on kadumas. Riigi de-oligarhiseerimine oli üks Zelenskõi valimislubadustest ning Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse saamise alustest.