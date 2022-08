Briti tooride juhivalimised lükkusid häkkimise kartuses veidi edasi

Viivitus võib tuua kasu Rishi Sunakile, kes on jäänud arvamusküsitlustes maha Liz Trussist ja loodab vahemaad jõulise kampaaniaga tasa teha.

Partei kirjas liikmetele, mille avaldas eile õhtul ajakiri The Spectator, öeldi, et sel nädalal saadetavad sedelid jõuavad kohale kõige hiljem 11. augustil.

Hääletuse tähtajaks on endiselt 2. september ja tulemused peaksid selguma kolm päeva hiljem.

Ajaleht The Daily Telegraph edastas, et partei lähtus riikliku küberjulgeolekukeskuse (NCSC) soovitusest, kuna viimane kartis, et häkkerid võivad püüda tulemust valimiste lõppfaasis muuta.