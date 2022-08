ÜLEVAADE ⟩ Pelosi Taiwani-visiit pani Pekingi tuld sülgama

Pelosi saabumise eel teatas Hiina kaitseministeerium, et Rahvavabastusarmee on seatud kõrgendatud valmisolekusse. Vahetult enne spiikri jõudmist Taipeisse teisipäeva õhtul ütles Hiina riigimeedia, et Pekingi Su-35 hävitajad on teel üle Taiwani väina. Taipei sõnul oli tegu pelgalt libauudisega eesmärgiga Taiwanit hirmutada.