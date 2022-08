ÜRO tuumaenergiajuht: olukord Ukrainas on kontrolli alt väljunud

«Zaporižžja jaamas on rikutud kõiki tuumaohutuse põhimõtteid ning olukord on äärmiselt tõsine ja ohtlik,» ütles Grossi, viidates tuumajaama asukohale aktiivses sõjakoldes ning Vene sõjaväe agressioonile.

Venemaa on okupeerinud Ukrainale kuuluva Zaporižžja oblasti, kuid ukrainlased jätkavad jaamas töötamist ja tuumaoperatsioonide läbiviimist. Grossi sõnas, et kontakt töötajatega on Vene sõjaväe tõttu lünklik.