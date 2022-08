Madrid ajab sõrad vastu Hispaania valitsuse käsule piirata jahutust ja valgustust

Samuti tuleb hoida uksed suletuna, et mitte energiat raisata, ning pärast kella 22 õhtul tuleb poodide vaateakendel tuled välja lülitada. Energiasäästumeetmeid tuleb kohtades, kus neid järgitakse, vastava sildiga ka selgitada. Uued reeglid on kehtestatud praegu kuni 2023. aasta novembrini ning erakordsetes ilmastikuoludes võidakse teha neisse erandeid.

Sotsist ökoloogilise ülemineku ministri Teresa Ribera sõnul on tegemist solidaarsussammuga ülejäänud Euroopa suhtes ja see aitab Hispaanial vähendada gaasi tarbimist seitsme protsendi võrra, nagu EL eelmisel nädalal kokku leppis. «Maailm on pahupidi, meil on Euroopas sõda,» lausus Ribera ajalehele El País. «Tegu on eripingutusega erakordsel ajal.»