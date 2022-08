Scholz tõstatas tuumajaamade töös hoidmise võimaluse

Mandri suurim majandus on otsinud energiaallikaid, et täita Moskva gaasitarnete vähenemisest tekkinud tühimikku.

Scholz sõnas kolmapäeval, et Euroopa suurima majanduse jaoks oleks loogiline hoida riigi kolm viimast tuumajaama töös, kuigi plaanis oli need aasta lõpuks kinni panna. Valitsus kavatseb oodata ära Saksa elektrivõrgu viimase testi ja otsustab tuumajaamade sulgemise küsimuse pärast seda.

Scholz tõdes sellest hoolimata, et Saksamaa kolme allesjäänud tuumaelektrijaama eluea pikendamine «võib olla mõttekas».

«See on olemas ja töötab,» ütles Scholz Siemensi tehases turbiini kõrval seistes.

«Pole mingit põhjust, miks see tarne toimuda ei saaks,» ütles Scholz, lisades, et Saksamaa poolt on olemas kõik vajalikud kinnitused masina eksportimiseks Venemaale.