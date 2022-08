Riigimeedia: Hiina alustas sõjalisi õppusi Taiwani lähistel

«Kuus suuremat piirkonda saare ümber on valitud välja selleks tegelikuks lahingõppuseks ning selle aja kestel ei peaks asjakohased laevad ja lennukid sisenema asjakohastesse vetesse ja õhuruumesse,» seisis CCTV teates.

Taiwani sõjavägi ütles täna, et nad jälgivad teravdatud pilgul iseseisva saareriigi ümber paiknevates vetes seninägematuid Hiina sõjalisi õppusi ning on sellega seonduvalt valmis relvakonfliktiks, ehkki ei soovi seda.

«Riiklik kaitseministeerium rõhutab, et peab kinni põhimõttest valmistuda sõjaks ilma sõda soovimata ning hoiakuga vältida konflikti eskaleerumist ega vaidluste tekitamist," märkis Taipei kaitseministeerium avalduses.

Pekingi rahvuslikult meelestatud riiklik tabloid Global Times kirjutas viitega sõjalistele analüütikutele, et õppused on «seninägematud» ja et selle käigus lendavad tiibraketid esmakordselt üle Taiwani.