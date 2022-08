USA andmetel kavandab Venemaa Olenivka tõendite võltsimist

Punase Risti Rahvusvaheline Komitee teatas eelmisel nädalal, et ei ole veel saanud luba külastamaks Ukrainas Donetski oblastis Kremli-meelsete jõudude kontrolli all olevat Olenivka vanglat, kus kümned ukrainlastest sõjavangid said pommirünnakus surma.