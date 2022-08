ÜRO eksperdid nõuavad Beiruti sadamaplahvatuse rahvusvahelist uurimist

Eksperdid märkisid, et siseriiklikku juurdlust on korduvalt tõkestatud.

Ohvrite pered on pöördunud rahvusvahelise kogukonna poole, et alustada sõltumatut uurimist ÜRO inimõiguste nõukogu juhatusel.

Nad märkisid, et katastroof on toonud rambivalgusse Liibanoni kehva juhtimise ja laialdase korruptsiooni. Mõjutatud piirkonnad on endiselt varemeis ja rahvusvahelise kogukonna abiraha on vaevu hakanud abivajajateni jõudma, ütlesid nad.